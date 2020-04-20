المحكمة الدولية: منح متضررين صفة المتضرر المشارك في الإجراءات القضائية ضد عياش

أعلنت “المحكمة الخاصة بلبنان”، في بيان، أن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين “منح تسعة وعشرين من أصل ثلاثة وثلاثين متضررا تقدموا بطلبات للمشاركة في الإجراءات في قضية المدعي العام ضد عياش (STL-18-10) صفة المتضرر المشارك في الإجراءات.

وتتعلق قضية عياش بالاعتداءات الثلاثة التي استهدفت السيد مروان حمادة والسيد جورج حاوي والسيد الياس المر ووقعت في لبنان في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 و21 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو 2005 على التوالي”.

وأضافت: “وقد رفض القاضي فرانسين أربعة طلبات من بين طلبات المتضررين الثلاثة والثلاثين التي أرسلتها إليه وحدة المتضررين المشاركين (“وحدة المتضررين”) باعتبارها غير مكتملة. وأشار قاضي الإجراءات التمهيدية إلى أن ذلك لا يمنع الأشخاص الأربعة الذين تقدموا بتلك الطلبات من تقديم معلومات إضافية في وقت لاحق كي يعاد تقييم طلباتهم”.

وتابعت: “وفي ما يخص التمثيل القانوني، قرر القاضي فرانسين أن يمثَّل المتضررون ضمن ثلاث مجموعات مختلفة، يرتبط كل منها بأحد الإعتداءات الثلاثة”.

واستطردت: “ووفقا لقواعد المحكمة، ينبغي لرئيس قلم المحكمة الآن، بعد التشاور مع وحدة المتضررين، أن يعين محامين لتمثيل المتضررين المشاركين. وقد أوعز قاضي الإجراءات التمهيدية إلى رئيس القلم أن يعين ممثلا قانونيا واحدا لكل مجموعة من متضرري الاعتداءات.

ومع أن قرار القاضي فرانسين علني، تبقى أسماء وهويات المتضررين سرية في هذه المرحلة. وينبغي للمتضررين من أي اعتداء من الاعتداءات الثلاثة في قضية عياش، الذين لم يتقدموا بعد بطلبات للمشاركة في الإجراءات لكنهم يعتزمون ذلك، أن يتصلوا بوحدة المتضررين في هذا الصدد”.