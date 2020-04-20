المحكمة الدولية: منح متضررين صفة المتضرر المشارك في الإجراءات القضائية ضد عياش

المحكمة الخاصة بلبنان
المحكمة الخاصة بلبنان

أعلنت “المحكمة الخاصة بلبنان”، في بيان، أن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين “منح تسعة وعشرين من أصل ثلاثة وثلاثين متضررا تقدموا بطلبات للمشاركة في الإجراءات في قضية المدعي العام ضد عياش (STL-18-10) صفة المتضرر المشارك في الإجراءات.

 

وتتعلق قضية عياش بالاعتداءات الثلاثة التي استهدفت السيد مروان حمادة والسيد جورج حاوي والسيد الياس المر ووقعت في لبنان في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 و21 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو 2005 على التوالي”.

وأضافت: “وقد رفض القاضي فرانسين أربعة طلبات من بين طلبات المتضررين الثلاثة والثلاثين التي أرسلتها إليه وحدة المتضررين المشاركين (“وحدة المتضررين”) باعتبارها غير مكتملة. وأشار قاضي الإجراءات التمهيدية إلى أن ذلك لا يمنع الأشخاص الأربعة الذين تقدموا بتلك الطلبات من تقديم معلومات إضافية في وقت لاحق كي يعاد تقييم طلباتهم”.

وتابعت: “وفي ما يخص التمثيل القانوني، قرر القاضي فرانسين أن يمثَّل المتضررون ضمن ثلاث مجموعات مختلفة، يرتبط كل منها بأحد الإعتداءات الثلاثة”.

واستطردت: “ووفقا لقواعد المحكمة، ينبغي لرئيس قلم المحكمة الآن، بعد التشاور مع وحدة المتضررين، أن يعين محامين لتمثيل المتضررين المشاركين. وقد أوعز قاضي الإجراءات التمهيدية إلى رئيس القلم أن يعين ممثلا قانونيا واحدا لكل مجموعة من متضرري الاعتداءات.

ومع أن قرار القاضي فرانسين علني، تبقى أسماء وهويات المتضررين سرية في هذه المرحلة. وينبغي للمتضررين من أي اعتداء من الاعتداءات الثلاثة في قضية عياش، الذين لم يتقدموا بعد بطلبات للمشاركة في الإجراءات لكنهم يعتزمون ذلك، أن يتصلوا بوحدة المتضررين في هذا الصدد”.

شاهد أيضاً

نحو 2000 سجين يستفيدون من العفو العام..فهل يُقرّ غداً؟ وهل يشمل ميشال سماحة؟

قبل يوم من اجتماع مصرف لبنان لوضع آلية للتسعير.. الدولار يسجل 3200 ليرة

التقرير اليومي لمستشفى الحريري: لا إصابات جديدة اليوم… وحالات الشفاء ترتفع الى…

فرق وزارة الصحة توزعت على المناطق لإجراء فحوص الـPCR بطرق عشوائية


Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 215

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 215

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 216

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 217

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 218

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 218

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 219

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 220

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 221

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 222

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 223

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 224

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 225

أضف موقعنا لقائمة البرامج

إضافة
×