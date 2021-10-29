الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المحكمة العسكرية تبرّئ الشيخ الطرّاس من تهمة الإرهاب

30 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2021 12:09 صباحًا
الشيخ بسام الطراس

الشيخ بسام الطراس

A A A
طباعة المقال

برّأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة الشيخ بسّام الطرّاس من تهمة الإرهاب التي جرت ملاحقته على أساسها لمدة ست سنوات.

وبحسب معلومات “صوت بيروت إنترناشونال”، فقد قضت المحكمة في حكم أصدرته هذه الليلة بكفّ التعقبات عن الطرّاس، ووقف كل الملاحقات بحقه لعدم توفر النية الجرمية على انتمائه الى تنظيم “داعش” الإرهابي والتدخل بأعمال إرهابية.

واعتبرت المحكمة أنّ “لا ادلة قاطعة على أي دور للطرّاس في الانتماء الى “داعش”، أو أعماله الإجراميّة ولا يمكن الركون الى أيّ من الشبهات التي اتّهم على أساسها الطرّاس وجرت محاكمته بناء عليها”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

الاتحاد العمالي العام
الاتحاد العمالي: تجويع 200 عائلة في الذوق والجية برسم المسؤولين
الوزير عباس الحلبي
الحلبي يبحث مع رابطة التعليم الثانوي في مطالبها
قائد الجيش العماد جوزاف عون ومنسق العلاقات الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط وأفريقيا Dr. Tobias TUNKEL
قائد الجيش يوقع مع وفد الماني اتفاقية تعاون

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يحلّق
قتيل
جريمة مروعة.. قتل ابنه وقطّع جسده وأحرقه
في حال اندلاع حرب نووية.. ما هي الدول الأكثر أمانًا؟