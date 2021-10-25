المحكمة العسكريّة تصدر أحكامها ليلاً بحق موقوفي فندق "دي روي"

أصدرت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة أحكاماً بالأشغال الشاقة مع التجريد من الحقوق، في ساعة متأخرة من هذه الليلة، بحقّ عدد من الموقوفين، وهم:

الفرنسي فايز يوسف بوشران، السعودي عبد الرحمن ناصر الشنيفي، علاء علي كنعان، محمود محمد خالد، أيمن علي كنعان، السوري محمد وحيد العبد الجبار، محمد علي اسماعيل اسماعيل، أحمد جمال الحسين، جمال علي الحسين، محمد خضر هرموش، هاجر عبدالله العبدالله، رائد خالد طالب، محمد علي جوهر (الملقّب بأبو الزبير)، هشام رشيد حسين، يحيى محمد الجاسم (أبو مصعب)، هيثم محمد خالد، عبد القادر عبد الرحمن نعمان، عبدالله طارق خياط، وأحمد خالد كنعان، وذلك لانتمائهم الى تنظيم “داعش”، بهدف القيام بأعمال إرهابية.

إشارة إلى انّ هؤلاء متورّطون في ملف فندق “دي روي” منذ عام 2014، حيث أقدم أحد المطلوبين، خلال دهم جهاز الأمن العام الفندق في الروشة، على تفجير الحزام الناسف في غرفته.