المخابرات تبحث عن فلسطيني من اصحاب السوابق يشتبه باطلاقه النار على سائق فان

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نفذت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، عمليات دهم وبحث في بعض مناطق البقاع الشمالي، في كل من بلدة العين وسهل الهرمل والسهول المحيطة، وصولا الى الحدود السورية، بحثا عن الفلسطيني (ا.ش) وهو مطلوب من اصحاب السوابق ومشتبه به في اطلاق النار ظهر اليوم على سائق فان ركاب اللبناني (م.ع) في الهرمل.

وجاء الدهم بعد رصد كاميرات مراقبة عدة، اظهرت مطلق النار، وهو من سكان بلدة مجاورة قدم الى المدينة، وقام باطلاق النار وتوارى الى جهة مجهولة مستعملا دراجة نارية جبلية.