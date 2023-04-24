الأثنين 4 شوال 1444 ﻫ - 24 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مخزومي: على المعنيين إعادة النظر بأحكام العسكرية

منذ 52 دقيقة
النائب فؤاد مخزومي

فؤاد مخزومي

A A A
طباعة المقال

غرد النائب فؤاد مخزومي على “تويتر”: “خلال مشاركتي في فعاليات المؤتمر الذي أقيم أمام مسجد الشهيد حسن غصن تضامنًا مع أبناء العشائر العربية في خلدة بعد صدور قرارات المحكمة العسكرية التي أتت جائرة وغير منصفة بحقهم.

على المعنيين إعادة النظر بهذه الأحكام التي يجب أن تكون أكثر إنصافا حفاظا على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    بلدية برج الشمالي
    صورة.. توتر في البرج الشمالي على خلفية إزالة مخالفة
    بلدية فيطرون
    بلدية فيطرون تعلن عن سلسلة قرارات لتنظيم الوجود الكثيف للنازحين السوريين
    جثة- تعبيرية
    وفاة فتى اختناقا داخل منزله.. اليكم القصة

    الأكثر قراءة

    الفنان السوري محمد قنوع
    صدمة كبيرة.. وفاة الفنان السوري محمد قنوع!
    الفنان السوري محمد قنوع
    صدمة كبيرة بعد وفاة محمد قنوع.. هكذا رثاه فنانون سوريون وعرب
    المنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس
    أشهر متنبئ "يعود للحياة".. كوارث مرعبة للـ 100 عام المقبل!