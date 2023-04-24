مخزومي: على المعنيين إعادة النظر بأحكام العسكرية

غرد النائب فؤاد مخزومي على “تويتر”: “خلال مشاركتي في فعاليات المؤتمر الذي أقيم أمام مسجد الشهيد حسن غصن تضامنًا مع أبناء العشائر العربية في خلدة بعد صدور قرارات المحكمة العسكرية التي أتت جائرة وغير منصفة بحقهم.

على المعنيين إعادة النظر بهذه الأحكام التي يجب أن تكون أكثر إنصافا حفاظا على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي”.

خلال مشاركتي في فعاليات المؤتمر الذي أقيم

أمام مسجد الشهيد حسن غصن تضامنًا مع أبناء العشائر العربية في خلدة بعد صدور قرارات المحكمة العسكرية التي أتت جائرة وغير منصفة بحقهم. على المعنيين إعادة النظر بهذه الأحكام التي يجب أن تكون أكثر إنصافا حفاظا على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي pic.twitter.com/pfpJUAg7w1 — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) April 24, 2023