المدارس الإفرادية الخاصة والمدارس الأكاديمية الخاصة تُعلن الإضراب المفتوح

صدر عن نقابة المدارس الافرادية الخاصة ونقابة المدارس الاكاديمية الخاصة في لبنان، ما يلي:

بعد تمرير المجلس النيابي لقانون الذي يرمي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 كانون الأول 2023، تعلن النقابتين عن اعتراضها الشديد على هذا التشريع الإعتباطي والمتهور، وغير القابل للتطبيق وغير المرتكز على أي أسس تشريعية وأسباب موجبة، والذي لم يأخذ بالحسبان العواقب التي ستترتب على العائلة التربوية مجتمعة وعلى مستقبل أولادها، لذلك تعلن الإضراب المفتوح في جميع مدارسها من صباح يوم الخميس الواقع فيه 21 كانون الأول 2023 الى حين إعادة النظر بالتشريع الحاصل وإعداد دراسة موضوعية وعلمية وعادلة بالتشاور مع كل مكونات العائلة التربوية.