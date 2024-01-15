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المدارس الخاصة.. هل من إضراب غدًا؟

منذ 41 دقيقة
المدارس في لبنان

المدارس في لبنان

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وافقت الجمعيات العموميّة لفروع نقابة المعلّمين في جميع المحافظات بالإجماع على توصية المجلس التنفيذي الداعية إلى تفويضه بإعلان الخطوات التصعيدية بما فيها الإضراب بناءً على نتيجة الإجتماع التربوي في مكتب الوزير يوم غد الثلاثاء 2024/1/6.

وقد شدّد المعلّمون على حق المعلمين المتقاعدين بزيادات على الرواتب أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي، محمّلين الحكومة والكتل المشاركة فيها المسؤولية بردّ قانوني التعويضات ووجوب إيجاد الحلول في اجتماع الغد في مكتب وزير التربية.

وبناء على ذلك, فإن غداً يوم تعليم طبيعي في المدارس الخاصة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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