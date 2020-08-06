المديرية العامة لأمن الدولة تنعى شهيدها العريف شربل عبدو متى

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نعت المديرية العامة لأمن الدولة، شهيدها العريف شربل عبدو متى والذي استشهد جراء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت اثناء تأديته واجبه الوطني، يوم الثلاثاء بتاريخ 4 آب.

وفي ما يلي نبذة عن حياته: من مواليد 1996– صربا – قضاء كسروان، الوضع العائلي: عازب.

دخل السلك بتاريخ 2017 برتبة مأمور متمرن، ورقيّ لرتبة مأمور بتاريخ 2017.

– خدم في المراكز التالية : شعبة الشؤون الأمنية، مديرية جبل لبنان – مكتب كسروان، مديرية حماية الشخصيات، شعبة الخدمة والمعلومات، مديرية أمن الإدارة العامة والمؤسسات -قسم المنشآت الحيوية – مكتب المرفأ.

– رقي لرتبة عريف وحاز على وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، ميدالية أمن الدولة بعد استشهاده يوم الثلاثاء 4 آب.

– نُقل الجثمان الساعة 9:00 من تاريخ 6 / 8 / 2020 من مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي الى كنيسة سيدة المعونات الرعائية – زوق مكايل حيث تقام الصلاة لراحة نفسه عند الساعة 14:00 من تاريخه، ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في المريجة – بعبدا.