المديرية العامة لأمن الدولة تنعى شهيدها العريف شربل عبدو متى
نعت المديرية العامة لأمن الدولة، شهيدها العريف شربل عبدو متى والذي استشهد جراء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت اثناء تأديته واجبه الوطني، يوم الثلاثاء بتاريخ 4 آب.
وفي ما يلي نبذة عن حياته: من مواليد 1996– صربا – قضاء كسروان، الوضع العائلي: عازب.
دخل السلك بتاريخ 2017 برتبة مأمور متمرن، ورقيّ لرتبة مأمور بتاريخ 2017.
– خدم في المراكز التالية : شعبة الشؤون الأمنية، مديرية جبل لبنان – مكتب كسروان، مديرية حماية الشخصيات، شعبة الخدمة والمعلومات، مديرية أمن الإدارة العامة والمؤسسات -قسم المنشآت الحيوية – مكتب المرفأ.
– رقي لرتبة عريف وحاز على وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، ميدالية أمن الدولة بعد استشهاده يوم الثلاثاء 4 آب.
– نُقل الجثمان الساعة 9:00 من تاريخ 6 / 8 / 2020 من مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي الى كنيسة سيدة المعونات الرعائية – زوق مكايل حيث تقام الصلاة لراحة نفسه عند الساعة 14:00 من تاريخه، ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في المريجة – بعبدا.