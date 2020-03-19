أخبار لبنان

المديرية العامة للأوقاف الإسلامية نبهت من التهاون في تنفيذ قرار تعليق صلوات الجماعة

نبهت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان من التهاون في تنفيذ قرار تعليق صلوات الجماعة في مساجد لبنان بسبب تفشي مرض فيروس كورونا.

المزيد من الأخبار

بين صدور النتيجة السلبية والإيجابية لمصاب…

كورونا في لبنان.. هل نحن أمام مرحلة الحجر على مناطق بأكملها؟

وأكدت حرصها على صحة وسلامة المصلين على تأدية صلاة الظهر في منازلهم بدلا عن صلاة الجمعة استنادا للرخص الشرعية الملزمة من القران الكريم والسنة النبوية الشريفة في مثل هذه الظروف والفتاوى الصادرة عن المراجع الدينية في الدول العربية والإسلامية،

داعية جميع المؤمنين الى الإكثار من الدعاء والتضرع لله تعالى وخصوصا يوم الجمعة ليكشف الله سبحانه وتعالى البلاء والوباء وسيء الأسقام لان في يوم الجمعة ساعة استجابة لقول النبي محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ ” وغيره من الاحاديث.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

التقرير اليومي لوزارة الصحة عن “كورونا”: 149 حالة مثبتة مخبريّاً

أخبار لبنان

قرار لدياب يتعلق بتحديد الاجراءات والتدابير الملزمة للمؤسسات المستثناة من الاقفال

أخبار لبنان

لبنان يستورد مواد غذائية من دول موبوءة: هل تنقل هذه البضائع فيروس الكورونا؟

أخبار لبنان

معلومات تدق ناقوس الخطر.. وزارة العمل تدرس تخفيض الأجور 50% مع انتشار كورونا؟