المدير العام لفندق لوغراي يناشد القوى الأمنية… ومحاولة لإحراق الـLobby

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ناشد المدير العام لفندق لوغراي القوى الأمنية لفك الحصار عنهم على أثر دخول عدد من المتظاهرين إلى الفندق محاولين إحراق الـLobby.

وطالب القوى الأمنية التدخل بسبب وجود أكثر من 50 موظفاً في الداخل وهناك حال من الذعر الشديد.

وأشعل المتظاهرون حريقاً عند مدخل فندق “لو غراي” وعدد من المحتجين يرمون الحجارة من الطابق الثاني.

وتشتد بشكل كبير حدّة الاشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، إذ تنفذ الأخيرة هجوماً في محاولة لإبعاد المتظاهرين من ساحة الشهداء وتطلق القنابل المسيلة للدموع.