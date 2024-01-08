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المدير العام للطيران المدني: ما حصل في المطار كبير جدًا وغير مسبوق

منذ 5 دقائق
مطار رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري الدولي

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عادت شاشات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت إلى العمل بشكل طبيعي، بعد ظهر اليوم، بعد أن كانت تعرضت لهجوم سيبراني منذ الأمس.

وجال المدير العام للطيران المدني فادي الحسن مع الصحافيين في أرجاء المطار للتأكد من عودة الأمور إلى طبيعتها.

وصرح الحسن من المطار قائلًا: “الشاشات عادت للعمل بشكل طبيعي، أما جرارات الحقائب فنعمل على إعادة وضعها للشكل الطبيعي بشكل تدريجي، وحاليًا يُشغّل التفتيش يدويًا، أما السكانر فلم تتأثر”.

وقال الحسن: “ما حصل كبير جدا وغير مسبوق، ونتعامل مع الحدث بشكل جدّي حتى لا يتكرر في المستقبل”.

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