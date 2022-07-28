المراقبون الجويون: سنستمر بتأمين خدمات الملاحة الجوية على مدار الساعة

كشف ​المراقبون الجويون​ اللبنانيون في مصلحة الملاحة الجوية أنهم أجروا عدة اجتماعات “مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، بحضور المدير العام للطيران المدني، حيث جرى فيها طرح لجميع المشاكل والهواجس التي يعانون منها”.

وتابعوا في بيان: “تمت مناقشة كيفية تحسين مدخول المراقبين الجويين اللبنانيين لتشجيعهم على عدم ​الهجرة​ وزيادة انتاجيتهم ، بما يتوافق مع طبيعه مهامهم والمسؤوليات الملقاه على عاتقهم ، وخصوصا مع ارتفاع نسبة التضخم المعيشي الحاصل في ظل الظروف الراهنه التي يعاني منها الوطن ،حيث باتت رواتبهم مع جميع تعويضاتهم المستحقة الأدنى أجراً بين جميع المراقبين الجويين العاملين في الدول المجاورة”.

وأكدوا على أن “حمية وضع نصب عينيه خارطة طريق لحل معظم تلك المشاكل، والتي سيتم العمل في الايام المقبلة على طرحها على بساط البحث على كافة المستويات ومع المعنيين في ​الدولة اللبنانية​، لتأمين تمويلها، ووضعها قيد التنفيذ في اسرع وقت”.

كما تم أثناء الاجتماع طرح مشروع لتدريب معاونين للمراقبين الجويين ، وذلك لتغطية النقص في عدد المراقبين المجازين.

وأعلن المراقبون في بيانهم أنه “إفساحا في المجال لتنفيذ خارطة المعالجة تلك، واحساسا منهم بدورهم الوطني والمحوري في الإبقاء على ​المطار​ كبوابه لبنان للخارج، يعلن المراقبون الجويون الاستمرار بتأمين خدمات الملاحة الجوية في لبنان على مدار الساعة”.