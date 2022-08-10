الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
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المرتضى استقبل سفير قطر: تأكيد الدور الثقافي لبث الوعي

منذ 39 دقيقة
وزير الثقافة محمد المرتضى

وزير الثقافة محمد المرتضى

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استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع السفير القطري لدى لبنان إبراهيم السهلاوي، وتم البحث في شؤون عامة ومنها ما هو مرتبط بالواقع العام العربي وما يواجهه من تحديات.

كما تداولا في عدد من القضايا الثقافية ذات الاهتمام المشترك بين لبنان وقطر، وتوافقا على الدور البالغ الاهمية الذي تؤديه الثقافة على مستوى بث الوعي.

من جهة ثانية، أعرب الوزير المرتضى عن شكره الجزيل للسفير السهلاوي لما “بذلته دولة قطر من جهود لانشاء واعادة وترميم المكتبة الوطنية”.

وتم التوافق بين الجانبين على وجوب تفعيل التعاون الثقافي بين البلدين الى اعلى المستويات لما له من مردود بالغ الأهمية.

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