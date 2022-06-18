المرتضى بحث في شؤون ثقافية: التنوع في لبنان اساس كينونته ووجوده

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع وفدا من قضاء الشوف ضم الرئيس الفخري لمنتدى اهل الفن المحامي فرج الله فواز، السفيرين السابقين جودت ومحمد الحجار، المؤرخ الدكتور علي معطي، رئيس مجلس انماء قضاء الشوف ،رئيس جمعية البرجين الثقافية -الاجتماعية محمد الشامي والمحاميين شكري البستاني ونديم زياد حمادة حيث جرى البحث في شؤون ثقافية عامة وتقييم للفعاليات التي تقام في قضاء الشوف ان كان بالمكتبات العامة اوعلى مسارح الثانويات بالتعاون مع البلديات.

ورحب الوزير بالوفد واعرب عن استعداد الوزارة للمشاركة في اي نشاط في القضاء والاقليم من شانه ان يعود بالمنفعة العامة على الجميع لافتا الى ان التنوع في لبنان غنى واساس كينونته ووجوده.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدة اقتراحات منها امكانية تزويد الوزارة مكتبات القضاء والاقليم ما تيسر من الكتب القيمة الموجودة لديها خاصة “العربية ” منها حيث شدد السفيران حجار على اهمية تعزيز لغتنا الجميلة “لغة الضاد”، واستحداث مكتبة عامة شريكة مع وزارة الثقافة CLAC”” .

وفي هذا الإطار اعطى الوزير المرتضى توجيهاته الى الادارة القيمة على برنامج ال CLAC””المتعلق بالمكتبات العامة الشريكة مع الوزراة في المناطق خارج مدينة بيروت الاسراع برفد المكتبات عدد من الاصدارات القيمة من موجودات الوزراة .

الى ذلك ، وخلال اللقاء اعطى الوزير المرتضى تعليماته الى المسؤولين في المعهد الوطني العالي للموسيقى”الكونسرفتور” التجاوب السريع مع مطلب وفد قضاء الشوف واقليم الخروب بانشاء فرع للكونسرفتوار في الاقليم حيث كان المحامي فرج الله فواز ومنذ العام 2017 قد تقدم بكتاب تضمّن المطالبة بافتتاح فرع للكونسرفتوار مع توفر عدد من المتطوعين لتقديم مستلزمات الفرع دون تكلفة الدولة باية اعباء.

كما وجه الوزير المرتضى كتابا الى وزارة الاتصالات لاصدار طابع بريدي تذكاري عن آثار شحيم “معبد شحيم الروماني” .