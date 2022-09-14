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المرتضى: صوتوا بكثافة لـ"مياس"

منذ ساعتين
محمد وسام المرتضى

محمد وسام المرتضى

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دعا وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في تغريدة عبر حسابه على “توتير”، جميع اللبنانيين والعرب في الولايات المتحدة الأميركية التصويت لفرقة “مياس”، قائلاً: “نتمنى من كل أحبائنا اللبنانيين والعرب وكل محب للبنان في الولايات المتحدة الأميركية التصويت بكثافة لفرقة مياس… كل التوفيق إلى الفريق اللبناني المميز، رمز الوحدة ضمن التنوع، بات اللقب قريبا.”

وكانت أبهرت “مياس” اللبنانيين والعالم، كما لجنة التحكيم، بعرضها الساحر ضمن نهائيات مسابقة America’s got talent .

فقدّمت “مياس” اللبنانية عرضا فنيا يليق بها وبلبنان، وانما يبقى الآن الرهان على التصويت.

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