الأثنين 5 رمضان 1444 ﻫ - 27 مارس 2023 |
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المرتضى: عقارب الساعة الطائفيّة سامّة قاتلة

منذ 40 دقيقة
وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى

وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى

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صدر عن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى بيان، قال فيه: “احملوا بعضكم أثقال بعض”، هكذا علم القديس بولس.

وأضاف: من هذا المنطلق لا ينبغي لقضية الساعة أن تظل قضية الساعة. إنها غمامة صيف وقد انجلت، وهي تدفعنا إلى البقاء حريصين على الوحدة الوطنية وملتزمين بالعيش الواحد الذي يحتم علينا الاحتكام إلى ما يجمع ونبذ كل ما يفرق.

البيان تابع: وسواء أفهم القرار بشأنها على حقيقته الطبيعية أم لا، فإن الغبار الذي أثاره لم يحجب الرؤية الصواب التي تدلنا جميعًا على أنه ليس لأحد منا سوى الآخر. فلنتحد كلنا ولنعرف أن عقارب الساعة الطائفية سامة قاتلة، وقى الله لبنان من شرها.

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