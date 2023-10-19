المرتضى عن أحداث عوكر: التعدي على الممتلكات يخدم "إسرائيل"

أشار وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، في بيان، إلى أنّه “عطفًا على موقفنا صباحًا الذي تضمّن استنكار ما جرى في عوكر بالأمس لجهة التعدّي على أملاك الأفراد وتخريبها وحرقها، طلبتُ في بداية جلسة مجلس الوزراء التأكيد على الحق في الاحتجاج، لا سيما في ضوء الأحداث المؤلمة التي تحصل وآخرها محرقة مستشفى المعمداني، واستنكرت التجاوزات التي طالت الأملاك الخاصة والفردية، وطالبت الجهات الأمنية بالحرص على مواكبة الاحتجاجات وعلى السهر على عدم حصول أية تجاوزات بمعرضها، كما طالبت بتكليف الهيئة العليا للإغاثة بإجراء مسح للأضرار تمهيدًا للتعويض على المتضررين، وقد وافق مجلس الوزراء مشكورًا على هذه الطلبات”.

وقال: “نعم للتعبير عن الرأي والتضامن مع فلسطين المظلومة، لا للمندسّين والغوغائيين، لا للتعدّي على الأملاك الخاصة والعامة وإحداث الفتن بين اللبنانيين”.

وختم: “التعدي على الأملاك العامة والخاصة يولد الفتن ويخدم إسرائيل”.