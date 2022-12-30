المرتضى: ليحفظ عقد التأمين للفنانين حقوقهم وكرامتهم

التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، وفداً من نقباء المهن الفنية، ‏لاطلاعه على توقيع عقد التامين للفنانين للعام 2023، حيث أعطى الوزير توجيهاته بأن يأتي مضمون العقد بما يحفظ حقوق الفنان ‏وكرامته‎.‎

وأضاف المرتضى، “أما الغائب الحاضر دوما في القلب والوجدان فهو الفنان الكبير المرحوم شوقي متى، الذي كان المواكب الاساسي ‏لكل شأن نقابي يهدف الى حماية الفنان وضمان كرامته”.‏

كما وجرى التداول في موضوع تغذية صندوق التعاضد للفنانين، من خلال تحصيل الجباية وفق ما تم الإتفاق عليه سابقا عبر ما ‏يتوجب ان يدفع من قبل المطاعم بنسبة 2 في المئة‎.‎

وتطرق اللقاء الى البحث في امور في شؤون تتعلق بالقانون المهني للنقابات الفنية مع الاشارة الى ان انجازات صندوق التعاضد الموحد ‏ونقابة الفنانين المحترفين تمت عبر التعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة‎.‎

وضم الوفد نقيب الممثلين في لبنان نعمة بدوي، نقيب الموسيقيين فريد ابو سعيد رئيس مجلس ادارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين ‏في لبنان، المحامي نصري البراكس ومفوض الحكومة لدى الصندوق حسين عجمي‎.‎