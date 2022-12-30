المرتضى: ليحفظ عقد التأمين للفنانين حقوقهم وكرامتهم

التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، وفداً من نقباء المهن الفنية، لاطلاعه على توقيع عقد التامين للفنانين للعام 2023، حيث أعطى الوزير توجيهاته بأن يأتي مضمون العقد بما يحفظ حقوق الفنان وكرامته.
وأضاف المرتضى، “أما الغائب الحاضر دوما في القلب والوجدان فهو الفنان الكبير المرحوم شوقي متى، الذي كان المواكب الاساسي لكل شأن نقابي يهدف الى حماية الفنان وضمان كرامته”.
كما وجرى التداول في موضوع تغذية صندوق التعاضد للفنانين، من خلال تحصيل الجباية وفق ما تم الإتفاق عليه سابقا عبر ما يتوجب ان يدفع من قبل المطاعم بنسبة 2 في المئة.
وتطرق اللقاء الى البحث في امور في شؤون تتعلق بالقانون المهني للنقابات الفنية مع الاشارة الى ان انجازات صندوق التعاضد الموحد ونقابة الفنانين المحترفين تمت عبر التعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة.
وضم الوفد نقيب الممثلين في لبنان نعمة بدوي، نقيب الموسيقيين فريد ابو سعيد رئيس مجلس ادارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين في لبنان، المحامي نصري البراكس ومفوض الحكومة لدى الصندوق حسين عجمي.