المرتضى: نجاة الكيان مرهون بحفظ الصيغة اللبنانية بركنيها

زار وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، مقرّ مطرانية الروم الكاثوليك في طرابلس والشمال، يرافقه مستشاره ورئيس اللجنة الوطنية للأونيسكو شوقي ساسين، والتقى المطران إدوار ضاهر.

وجرى البحث في برنامج العمل الذي باشر تنفيذه في طرابلس ومحيطها.

وأكّد المرتضى والمطران ضاهر أن” نجاة الكيان اللبناني مرهون بحفظ الصيغة اللبنانية بركنيها العيش الواحد والقيم الأخلاقية والإيمانية الجامعة”، وقد رحّب المطران ضاهر بخطوة الوزير المرتضى الانتقال بوازرته إلى طرابلس، وتمنّى أن “تمثّل هذه المبادرة عدوى إيجابية”.

كما وضع المطران ضاهر وزير الثقافة في توجّهه إقامة مجمع ثقافي حواري اجتماعي في المقرّ السابق للمطرانية في منطقة الزاهرية في طرابلس، وقد توافقا على زيارة قريبة لهذا المقر.