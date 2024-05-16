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المرتضى يشارك في أعمال المؤتمر العام للمنظمة العربية للثقافة في السعودية

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 16 - مايو - 2024 11:28 صباحًا
وزير الثقافة محمد وسام المرتَضى

وزير الثقافة محمد وسام المرتَضى

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وصل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتَضى، أمس الاربعاء، الى مدينة جدّة في المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من نظيره وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود، للمشاركة في أعمال المؤتمر العام للمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم، ولاجراء مباحثات مرتبطة بفعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024.
يرافق المرتضى وفد من مدينة طرابلس ضمّ الدكتورة لبنى مسقاوي و نادين العلي ولينا حلاّب، عبد الناصر ياسين والدكتور وسيم الناغي الناشطين جميعا في المضمار الثقافي في اوجهه كافة، والذين يعملون مع الوزير لانجاح فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام الحالي.

وسيجري الوفد المرافق اضافة للقاءات الثنائية التي سيجريها الوزير مع نظرائه الوزراء المشاركين في المؤتمر، لقاءات ومداولات مع سائر الوفود المشاركة، للبحث في سبل التعاون لإقامة مشاريع ذات طابع ثقافي في مدينة طرابلس التي تضج في هذه الأيام بحراك تنموي ثقافي بمبادرات من شاباتها وشبانها بعد اختيارها عاصمة للثقافة العربية للعام 2024.

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