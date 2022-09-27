المرشحة لرئاسة الجمهورية "مي الريحاني": لبنان يريد وجهاً جديداً للرئاسة

شاركت المرشحة لرئاسة الجمهورية “مي الريحاني” في اجتماع عبر تطبيق “زوم” مع المؤسسة اللبنانية – الأميركية “Our New Lebanon”، في حضور 76 مشاركاً من الإغتراب اللبناني في دول عدة مثل: البرازيل، المكسيك، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا وكندا.

وكانت جلسة حوار بينها وبين المشاركين وطرحوا عليها أسئلة كثيرة مدى ساعة ونصف ساعة، وتم التركيز على “نقطة مهمة تتعلّق بالتعطيل والفراغ حين اقتراب أي استحقاق دستوري في لبنان، وخطة عمل الريحاني لتفادي حصول هذا النوع من التعطيل لأي فريق سياسي خصوصاً وان عليها تأليف حكومة جديدة اذا ما وصلت الى سدة الرئاسة”.

والنقطة الثانية التي تم التطرّق اليها هي “الودائع في المصارف وطريقة استردادها وإعادتها الى أصحابها”، وأشارت الريحاني الى انها “ذكرت في برنامجها الرئاسي إعادة 80 في المئة من الودائع ضمن خطة تعافٍ شاملة تبدأ بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، ثم العمل على إعادة ثقة البلدان العربية والدولية بلبنان”.

في سياق متصل، نظمت رجينا فنيانوس لقاءً بين سيدات ناشطات في العمل الاجتماعي والمجتمع المدني والمرشحة الريحاني، ركز على “دور المرأة في المجتمع اللبناني وأهمية وصولها الى مواقع المسؤولية، وعن الواقع الاقتصادي وهجرة الشباب”.

وقدمت الريحاني مقارنة بين الرجل والمرأة و”بما تتميز عند وصولها الى مراكز القرار”، مشيرةً الى ان “أسلوب المرأة التعاوني يختلف عن أسلوب الرجل التنافسي، وان المرأة تعترف بالواقع أكثر منه”، مستشهدةً بتجربة أنغيلا ميركل في ألمانيا”.

وذكرت بأن “أول رئيسة جامعة في العالم العربي كانت سيدة ولبنانية، وأول طبيبة تخرّجت من الجامعة وزاولت المهنة كانت من لبنان”، معتبرةً أن “المرأة رائدة في عملها، فلمَ لا تكون رئيسة جمهورية؟”.

ولفتت الى ان “المرأة يمكنها خراق الفروقات بين الأحزاب والأديان والطوائف، ويمكنها ايضا ان تبحث دائماً عن مساحة مشتركة”.