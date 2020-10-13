“المركزي” يسلم المستندات المطلوبة لشركة التدقيق الجنائي

سلّم مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان بتاريخ 2020/10/13، المستندات والمعلومات كافة “التي تسمح بها القوانين اللبنانية النافذة وفقاً لما نص عليه صراحة العقد الموقع بين وزارة المال والشركة المولجة من قبلها بالتدقيق الجنائي Limited East Middle &Marsal Alvarez “A&M”.

وجاء في البيان: “أعلن مصرف لبنان، في بيان، انه قام، وفقاً لما تعهد به في كتابه الموجه الى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، بتاريخ 2020/10/8، بتسليم مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان بتاريخ 2020/10/13، المستندات والمعلومات كافة “التي تسمح بها القوانين اللبنانية النافذة وفقاً لما نص عليه صراحة العقد الموقع بين وزارة المال والشركة المولجة من قبلها بالتدقيق الجنائي Limited East Middle &Marsal Alvarez “A&M”.