استمع لاذاعتنا

“المركزي” يسلم المستندات المطلوبة لشركة التدقيق الجنائي

منذ 28 دقيقة
مصرف لبنان

مصرف لبنان

A A A
طباعة المقال

سلّم مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان بتاريخ 2020/10/13، المستندات والمعلومات كافة “التي تسمح بها القوانين اللبنانية النافذة وفقاً لما نص عليه صراحة العقد الموقع بين وزارة المال والشركة المولجة من قبلها بالتدقيق الجنائي Limited East Middle &Marsal Alvarez “A&M”.

وجاء في البيان: “أعلن مصرف لبنان، في بيان، انه قام، وفقاً لما تعهد به في كتابه الموجه الى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، بتاريخ 2020/10/8، بتسليم مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان بتاريخ 2020/10/13، المستندات والمعلومات كافة “التي تسمح بها القوانين اللبنانية النافذة وفقاً لما نص عليه صراحة العقد الموقع بين وزارة المال والشركة المولجة من قبلها بالتدقيق الجنائي Limited East Middle &Marsal Alvarez “A&M”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

محافظ بعلبك بشير خضر
كورونا
خضر: الوضع خطير!
حريق في الدكوانة
بالفيديو – حريق كبير في الدكوانة والسبب “التلحيم” أيضاً؟
حزب الله
“حزب الله” يستخدم منظمة خاصة لتغطية أنشطته في جنوب لبنان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز
الأمير عبدالرحمن بن مساعد متهكماً: هذا يوم حزين مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية
دراسات عن فيروس كورونا المستجد
كورونا
الأولى من نوعها بالعالم.. صور تكشف خبايا وأسرار فيروس كورونا
لبناني يطلق النار على نفسه
بالفيديو: مشهد مروّع لمواطن لبناني أطلق النار على نفسه وسط الشارع!