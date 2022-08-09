الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
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المرّ زار الراعي: متشددٌ على ضرورة اجراء انتخابات ​رئاسة الجمهورية​

منذ دقيقة واحدة
الراعي وميشال المر

الراعي وميشال المر

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استقبل البطريرك ​الماروني​ ​الكاردينال بشارة الراعي​ في مقر البطريركية الصيفي في ​الديمان​ اليوم النائب ​ميشال المر​، الذي عرض مع غبطته المستجدات السياسية والاوضاع الحياتية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها ال​لبنان​يون وكيفية معالجتها.

ونقل المر عن الراعي تشديده على ضرورة اجراء انتخابات ​رئاسة الجمهورية​ في موعدها الدستوري وحثه القوى السياسية المعنية وبخاصة النواب على القيام بواجبهم بما تمليه مصلحة البلد والناس.

ولفت المر الى أن الراعي يعتبر الفراغ ممنوعا وأن انتخاب رئيس للجمهورية هو خط احمر في ظل الظروف المأسوية التي تعصف بلبنان من انهيار واهتراء وشلل، خاصة وان الشعب لم يعد يستطيع ان يتحمل مزيدا من العذاب والمآسي والاهمال.

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