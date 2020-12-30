برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

المسؤولون “يتناهشون” الوزارات… واللبنانيون يدفعون ثمن المحاصصات!

منذ ساعة واحدة
الفساد الوزاري في لبنان

الفساد الوزاري في لبنان

A A A
طباعة المقال

بعد شهرين من تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة في 22 تشرين الأول، وبعد 14 لقاء جمعه مع رئيس الجمهورية ما زال الخلاف قائماً حول كيفية توزيع الحصص والحقائب الوزارية.

الدخان الابيض الذي كان يصعد بين الحين والاخر عن قرب تشكيل الحكومة بدده سريعاً “تناهش” المسؤولين على المقاعد الوزارية، حتى عادت الامور الى المربع الاول، في حين يغرق لبنان في ازمات لم تمر عليه عبر التاريخ، فسعر صرف الدولار وصل الى ارقام خيالية، الاسعار “نار”، المواطنون مهددون بالعتمة ورفع الدعم وانقطاع الدواء والمجاعة وغيرها الكثير… كل ذلك وهمّ “الزعماء” كيف يحصلون على وزارات تمكنهم من سرقة ما تبقى في خزينة الدولة وما يعتقدون من قروض قد يستحصلون عليها من هنا او هناك.

في الوقت الذي ينظر فيه المسؤولون الى الحكومة على انها قالب جبن لم يعد باستطاعة المواطن شراء قطعة جبن، فالى متى ستستمر هذه الطبقة الفاسدة في الحكم وهي التي اوصلت البلد الى الخراب والدمار؟!

    المزيد من أخبار لبنان

    نفق لبنان المظلم!
    نفق لبنان المظلم!
    انفجار الطريق الجديدة
    صدور الحكم في انفجار مستودع الطريق الجديدة
    اللواء عباس ابراهيم
    اللواء ابراهيم: الأمن مضبوط والفقر كافر!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تفاصيل صادمة عن أرض يأجوج ومأجوج
    تفاصيل صادمة.. هل يكون هذا المكان حقاً هو أرض يأجوج ومأجوج؟!
    ماهر الاسد
    ماهر الأسد وشى بـ”كبتاغون” حزب الله للسلطات الايطالية
    طوني خليفة
    بالفيديو: طوني خليفة يعلن مغادرته “الجديد” وإنتقاله إلى صوت بيروت إنترناشونال والـ LBCI