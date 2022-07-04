الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
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المساعدون القضائيون: دوامنا في العدليات الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع

منذ 8 دقائق
القضاء

القضاء

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اعتبرت لجان المساعدين القضائيين في لبنان في بيان، انه “في ضوء المراوحة الحاصلة، وحيث أنه لا جديد يذكر في وضع المساعدين القضائيين الكارثي على الصعد كافة، و مع اقتراب العطلة القضائية التي نأمل خلالها أن يقوم المعنيون في الدولة اللبنانية بخطوات عملية لتلبية مطالبنا المحقة، و التي ذكرناها في بياناتنا السابقة كافة، ونضيف إليها إعفاء المساعدين القضائيين من دفع الـfresh الدولار ضمن الأقساط المدرسية، الأمر الذي يقضي على مستقبل أولادنا التعليمي وذلك إسوة بالقطاعات الأمنية و العسكرية”.

واعلن المساعدون القضائيون “الإستمرار، وفقاً لبيانهم الأخير، بالحضور إلى مراكز عملهم أيام الثلاثاء والأربعاء و الخميس من كل أسبوع مع ضبط جلسات الموقوفين فقط، و إقفال قصور العدل يومي الإثنين و الجمعة من كل أسبوع، على أن يتم إختيار موظفين إثنين في كل قصر عدل في اليومين المذكورين مراعاةً لليوم الأخير من المهلة القانونية فقط. ويتابع البيان: إننا إذ ندعو الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه المساعدين القضائيين الذين هم، أسوة بموظفي القطاع العام، أكثر المتضررين من الأزمة الاقتصادية، و يقفون صفاً واحداً لاستعادة حياتهم الكريمة التي تليق بتضحياتهم و تعبهم في سبيل خدمة العدالة”.

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