المساعدون القضائيون يعتكفون عن العمل

أصدر المساعدون القضائيون في قصور عدل لبنان البيان الآتي:

عطفا على بياناتنا السابقة، ونظرا لما نعيشه من كوارث اقتصادية وصحية مزرية، وبما أن الموظفين في الإدارات العامة كافة يعانون هذه الأوضاع، ولا سيما أن رواتبهم لم تعد كافية لا بل أصبحت معدومة، وتماشيا مع قرار رابطة موظفي القطاع العام، الداعي إلى الإضراب العام في كل الإدارات العامة، واستنكارا لما سبق ذكره، يعلن المساعدون القضائيون في كل قصور العدل في لبنان التزامهم هذا الموقف وإعلان الاعتكاف العام في المحاكم كافة، بدءا من صباح اليوم الأربعاء الواقع في 26 أيار ولمدة ثلاثة أيام، على أن يتم تأمين أمور الموقوفين والمهل القانونية فقط في أيام الاعتكاف.