الأثنين 8 رجب 1444 ﻫ - 30 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المساعدون القضائيّون في الشمال يُعلنون الإضراب

منذ 3 دقائق
القضاء

القضاء

A A A
طباعة المقال

أعلن المساعدون القضائيون في محافظتي الشمال وعكار الامتناع كلياً عن الحضور الى أقلام المحاكم كافة مدة أسبوع، ابتداءً من اليوم الإثنين 30 كانون الثاني الجاري ولغاية يوم الجمعة 3 شباط المقبل ضمناً، آملين أن يكون لتحرّكهم التحذيري هذا صدى عند مَن يفترض بهم أن يكون لديهم حسّ المسؤولية، ولكي “لا نُضطر آسفين الى تمديد أمد هذا التوقف عن العمل، وفق ما ورد في بيان.

ويأتي هذا الإضراب احتجاجاً على تفاقم الوضع المعيشي والحياتي بشكل لا يُحتمل، وتدهور القيمة الشرائية لراتب المساعد القضائي إذ “بات راتبه يساوي صفيحتي بنزين وربما أقل وأصبح يستحيل على الموظف الحضور بشكل منتظم”، علماً بأنه لم يصدر أي بيان حتى الآن عن المساعدين القضائيين في بيروت وباقي المحافظات.

    المزيد من أخبار لبنان

    الخبز
    سعر ربطة الخبز إلى انخفاض؟
    الدولار الأميركي
    الدولار على خطى المحروقات... وهذا ما سجله
    توقيف
    سرقا مبلغ ٦٠٠ مليون ليرة من داخل سيارة أحد المواطنين

    الأكثر قراءة

    إشكال بين شبان من سنّ الفيل وآخرين من النبعة
    توتّر وإطلاق نار.. ماذا حصل بين سنّ الفيل والنبعة؟
    إيران
    مصادر اميركية: هجوم المسيرات على ايران شارك فيه سلاح الجو الأميركي ودولة أخرى
    أحد العاملين لصالح "حزب الله" قتل وأصيب آخر
    مقتل عنصر من "حزب الله" وإصابة آخر برصاص إسرائيليّ