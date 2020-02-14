المستشار الإعلامي للشيخ بهاء الدين رفيق الحريري ينفي ما يتم تداوله عن لسانه ويوضح

نفى جيري ماهر المستشار الاعلامي للشيخ بهاء الدين رفيق الحريري، نفياً قاطعاً ما يتداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي عن ابداء أوساط الشيخ إنزعاجه من الدعوة للحشد على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري يوم الجمعة ١٤ شباط.

حيث ورد انه” أبدت أوساط الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري، إنزعاجها من الإستثمار الرخيص لإسم الشيخ بهاء في إطار الدعوة للحشد على ضريح الرئيس الشهيد يوم الجمعة ١٤ شباط.

وإستغربت الأوساط لجوء المدعو نبيل الحلبي لهذا الأسلوب لجذب محبي الرئيس الشهيد. وإذ أكّدت الأوساط أن جدول أعمال الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري لا يتضمّن أي زيارة للبنان في وقت قريب، تمنّت على الناشطين السياسيين وغيرهم عدم زج إسمه في تجاذباتهم ومشاريعهم، كما تمنّت على محبي الرئيس الشهيد إحترام ذكراه ومرقده وعدم الإنجرار وراء مشاريع أقل ما يقال فيها أنها مشبوهة.

جيري ماهر أكد أن” الشيخ بهاء الدين لم يصدر أي بيان وكل ما يتم تداوله عن لسانه زائف وعار عن الصحة، وعلى العكس من ذلك فهو يرحب بالدعوات الوطنية للمشاركة في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد”.

واضاف”هو يوم رفيق بهاء الدين الحريري الذي نهض بلبنان واللبنانيين لذلك من حقه علينا جميعاً المشاركة بأي احتفالية تقام عند ضريحه فمن ضحى بحياته من اجل لبنان يستحق منا ان نكون اوفياء له”.

وختم” نحن نرفض رفضاً قاطعاً المتاجرة بهذا اليوم العزيز على قلوبنا جميعاً و مشاركة اللبنانيين فيه حق للجميع من دون استثناء”.