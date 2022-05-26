المستشفيات تدقّ ناقوس الخطر!

نفّذ عدد من الاطباء اعتصاماً امام مصرف لبنان بدعوة من نقابتي اطباء لبنان في بيروت والشمال ونقابة اصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان رفضاً لسياسات مصرف لبنان والمصارف بحق المودعين عموما والاطباء وعاملي القطاع الصحي والمستشفيات خصوصا.

وأشار نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، خلال الاعتصام إلى أن “لا للسياسة النقدية المتوحّشة التي تمارسها الدولة تحت عنوان الحفاظ على سعر صرف الليرة”.

وأوضح في كلمة له، أن “المستشفيات عاجزة عن تأمين السيولة اللازمة لمتابعة عملها، وحقوق العاملين في ​القطاع الصحي​ أصبحت غير كافية لتأمين معيشتهم”.

وشدد هارون، على أنه “بئس الدولة التي ينزل فيها ​الأطباء​ إلى الشارع ليطالبوا بحقوقهم، بدل أن يكونوا في مستشفياتهم للإهتمام بالمرضى”، مؤكدًا أنه “بالرغم من كل سياسات الدعم ها هو الدولار اليوم يزيد من حالة العوز لدى المواطنين”.

واعلنت مستشفيات هيكل، الكورة، والبرجي عن اغلاق ابوابها اليوم وغدا، تضامنا مع قرار نقابة اصحاب المستشفيات حيث اغلقت العيادات الخارجية وتوقفت العمليات الجراحية وحالات الاستشفاء الباردة. واقتصر العمل فيها على الحالات الطارئة فقط.