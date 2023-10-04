المستشفيات تطالب برفع تعرفة جلسة غسيل الكلى: الوضع لا يحتمل التأجيل

عقد في نقابة المستشفيات في لبنان اجتماع برئاسة النقيب سليمان هارون وحضور ممثلين عن المستشفيات التي تقدم مراكزها خدمات لغسيل الكلى. وبعد التداول صدر عن الاجتماع ما يلي:

1. ثمّن المجتمعون الجهود الحثيثة التي بذلها معالي وزير الصحة والتي أدّت أخيرًا إلى البدء بتسديد فواتير غسيل الكلى والعائدة إلى أول سنة 2023 وما بعد، وهذا يدل على الصعوبات الإدارية والمالية التي واجهها والتي سببت هذا التأخير في التسديد الذي أسفر بدوره عن معاناة مالية كبيرة للمستشفيات. كما قدّر المجتمعون جهوده لتأمين الأموال الكافية للاستمرار في تسديد فواتير مرضى وزارة الصحة عمومًا وكذلك الجهود الداعمة التي يبذلها رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله.

2. يطالب المجتمعون برفع تعرفة الجلسة إلى 68 $ للمستشفى بعدما تمّ اعتماد آلية جديدة لتسعير المستلزمات الطبية لزوم غسيل الكلى بدلًا من 62 $ التي اعتمدتها وزارة الصحة والتي لا تكفي لتغطية المصاريف المستجدة.

3. يطلب المجتمعون من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتماد التعرفة التي أقرتها وزارة الصحة أسوة بباقي الجهات الضامنة والتي اعتمدتها من 1/9/2023 تجنبًا لتحميل المريض المضمون أي فروقات لأن وضع المستشفيات حالياً لا يسمح لها بتحمّل هذه الفروقات في الأسعار.

4. يشدد المجمتعون على أن يتم تسديد الفواتير القديمة فورًا من قبل جميع الجهات الضامنة، كما يطلبون تسديد الفواتير الجديدة التي ستصدر بدءًا من شهر ايلول 2023 في فترة زمنية لا تتجاوز الشهر، كي تتمكن المستشفيات من تسديد فواتير المستوردين. خلاف ذلك فإن المستشفيات غير قادرة على تحمّل مهل أطول للدفع لأن أسعار المستلزمات تضاعفت اربع مرات ولا قدرة لها على تسديدها اذا لم تلتزم الجهات الضامنة بالتسديد خلال شهر من استلام الفواتير مما سيؤدي حكمًا إلى الانقطاع عن تقديم هذه الخدمة.

5. طالب المجتمعون بأن يكون تسديد الفواتير في حساب “فريش ليرة” كي يتمكنوا من سحب الأموال وشراء الدولارات النقدية لتسديد فواتير المستوردين.

إن المجتمعين يحثّون جميع المسؤولين على العمل لتأمين هذه الأمور كون الموضوع في غاية الخطورة ولا يحتمل أي تأجيل في المعالجة لما يشكّل من خطر على حياة المرضى.