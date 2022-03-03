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المستشفيات تناشد الضمان: جددوا تسديد السلفات!

منذ 4 ساعات
مستشفى

مستشفى- تعبيرية

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عقد مجلس إدارة نقابة أصحاب المستشفيات اجتماعاً للبحث في توقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تسديد السلفات الشهرية منذ بدء هذا العام.

ولفت إلى أن “الاكثرية الساحقة من المستوردين يفرضون على المستشفيات تسديد فواتير الادوية والمستلزمات الطبية نقدا عند التسليم وهو شرط أصبح تعجيزيا في ضوء نقص السيولة لدى المستشفيات. إن الوضع المالي السيئ الذي ترزح تحت عبئه المستشفيات من جراء عدم تسديد مستحقاتها لفترات طويلة لا يحتمل هذا العبء الاضافي الذي يلقى عليها من جراء وقف مدفوعات الضمان”.

وناشدت النقابة في بيان مجلس إدارة الضمان “اتخاذ القرار بتجديد العمل بتسديد السلفات الشهرية للمستشفيات في اجتماعه يوم الجمعة المقبل وان يصار الى تطبيق هذا الامر في اسرع وقت بدءا من المبالغ المتوجبة عن شهري كانون الثاني وشباط، لان المستشفيات وصلت الى وضع لا يمكنها فيه تأمين العلاجات للمرضى، ولا سيما مرضى غسل الكلى والامراض السرطانية”.

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