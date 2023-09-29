المسلحون خارج المدارس في عين الحلوة.. إليكم التفاصيل

نجحت القوة الأمنية الفلسطينية المُشتركة بقيادة اللواء محمود العجوري في إتمام عملية نشر عناصرها داخل مدارس “الأونروا” ومكتب مدير المخيّم في حيي التعمير والبركسات داخل عين الحلوة، بعد انسحاب المسلّحين التابعين لحركة “فتح” والجماعات الإسلامية المتشدّدة.

وكان سبق عملية الانتشار التي انطلقت عند الثانية من بعد الظهر حال من الترقّب صباحاً سادت مدينة صيدا، وسيطرت على أجواء المخيّم وبين الأهالي، تخوفاً من تعثّر استكمال القوة الأمنية المهمّة الموكلة إليها ببسط نفوذها على محاور التماس، لا سيما مدارس “الأونروا” وسحب المسلّحين منها تمهيداً لتسليمها في ما بعد إلى الوكالة لإعادة ترميمها استعداداً لاطلاق العام الدراسي لطلابها.