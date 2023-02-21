المشهد من داخل سجن روميه.. بيئة تأبى البهائم أن تعيش فيها

تتفاقم الأوضاع الكارثية في سجن روميه على صعيد حرمان السجناء من أبسط حقوق العيش الأمر الذي أودى بهم إلى الموت وآخرهم السجين حسن نوفل البالغ من العمر 70 عامًا والذي مات بسبب حاجته إلى الدواء وعدم القدرة على تأمينه.

وقد حصلت ال SBI على صور حصرية من داخل السجن تبيّن الوضع المزري الذي يرزح تحته آلاف السجناء في سجن لا يتسّع سوى لألفي سجين.

ويظهر في الصور حجم الكارثة من ناحية الاكتظاظ والنوم في بيت الخلاء قرب مياه الصرف الصحي واختلاطها بالمياه المستعملة التي سببت الجرب لعدد من السجناء.

وفيما يصرخ أهالي السجناء في الخارج مطالبين بالعفو العام وتبييض السجون لإصلاحها، لا يلتفت الحكام في السلطة إلى هذه القضية التي باتت بمثابة قنبلة موقوتة ستنفجر قريبًا في وجه الجميع.