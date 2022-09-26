المصارف أمام يومَي تجربة... هل ستعيد الإقفال؟

أكد رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري أنه بعد إقفال لمدة أسبوع كان لا بدّ من إعادة تسيير الأعمال التجارية وضخّ السيولة ورغم عدم وجود خطة أمنية اعتمدت المصارف نظام الأمن الذاتي.

وقال في حديث تلفزيوني: “سنكون أمام يومَي تجربة لنقرّر بناءً على الوضع خطواتنا اللاحقة والإجراءات الحالية محرجة للموظفين أمام الزبائن وحدّدنا اجتماعاً للمندوبين كي نلتمس منهم تقييمهم للتجربة”.

وأعادت المصارف صباح اليوم الإثنين 26\9\2022 فتح أبوابها بعد أسبوع كامل من الإقفال جراء الاقتحامات التي حصلت في الأسابيع الماضية ومطالبة المودعين استعادة أموالهم.