المصارف تتحضّر لأول تموز.. والمودِعون على الموعد

ينتظر المودِعون تاريخ 1 تموز 2021 موعد تطبيق التعميم الرقم 158 وبالتالي الإفراج عن بعض حساباتهم الدولارية العالقة في المصارف، علماً أن تحصيل تلك الحسابات لن يتم مطلع تموز لأن على أصحابها تسجيل طلباتهم أولاً، ثم يحصلون على أموالهم وفق ما ينصّ عليه التعميم، بحسب ما كشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية”.

وشددت المصادر على أن “المصارف أكدت التزامها تنفيذ التعميم، وستباشر باستقبال المودِعين الذين يرغبون في الاستفادة منه في أول تموز المقبل، على أن يتم التسديد وفق معادلة الـ٤٠٠ دولار ومبلغ موازٍ بالليرة اللبنانية بحسب منصّة مصرف لبنان أي على سعر صرف ١٢ألف ليرة للدولار الواحد”.

وأشارت المصادر المصرفية إلى “اجتماع تقني عُقد بين مصرف لبنان وبعض التقنيين المصرفيين وتم البحث في المواد التي لا تزال بحاجة إلى توضيح”، ورجحت عقد اجتماع آخر الإثنين المقبل للمباشرة بتطبيق هذا التعميم والرّد على بعض الاستفسارات، خصوصاً في ما يتعلق ببعض المصارف التي لا تملك الكمية الكافية من الدولارات والدور الذي يمكن أن يلعبه مصرف لبنان في هذا الخصوص من حيث إبلاغ المصارف ببعض التدابير التي يمكن اتخاذها في هذا الإطار”.

وأكدت “تصميم مصرف لبنان على المضي في هذا التعميم اعتباراً من مطلع تموز المقبل كما ينصّ التعميم الذي يلبّي رغبة حوالي٨٠٠ ألف مودِع”.