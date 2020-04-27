المصارف تحدد سعر الصرف عند 3000 ليرة للدولار للسحب من حسابات بالدولار

المصارف تحدد سعر الصرف عند 3000 ليرة للدولار للسحب
المصارف تحدد سعر الصرف عند 3000 ليرة للدولار للسحب

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قالت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر مصرفية اليوم الاثنين أن “بنوك لبنان حددت سعر الصرف عند 3000 ليرة للدولار للسحب من حسابات بالدولار الأميركي هذا الأسبوع”.

 

ويذكر أن سعر صرف الدولار سجل اليوم صباحا ارتفاعا جنونياً حيث سجل عند بعض الصرافين لدى بعض الصرافين معدل 4300 ليرة.

وحذّر المتخصص في عمليات الصيرفة والاستثمار عمر تامو على حسابه على “تويتر” من ارتفاع سعر صرف الدولار في الأيام المقبلة، بعدما تخطى الـ4 آلاف ليرة الأسبوع الفائت، ونبّه تامو في تغريدة من أنّ تعاميم مصرف لبنان وضعت ضغوطاً على الليرة.

شاهد أيضاً

“رايتس ووتش” تحذر من التمييز الذي تمارسه الحكومة اللبنانية ضد السوريين…

توقعات الأرصاد: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بالحرارة

قطع للطرقات ليلاً وشغب ضد المصارف.. وتمنٍّ من وزير الصحة

وزير التربية: نحن بحاجة ما بين 40 الى 50 يوما لاستكمال العام الدراسي وامتحانات هذا…

أضف موقعنا لقائمة البرامج

إضافة
×