المصارف تخوض "مواجهة مصيريّة".. وعلى الدولة أن تحسم أمرها!

أكّدت معلومات لـ”الجمهورية” أن “المصارف تخوض المواجهة على أساس أنّ مصيرها على المحك، وبات واضحًا أنّ ما يجري في ظل الغياب المتعمّد للدولة، قد يؤدّي إلى انهيار القطاع المصرفي بكامله”.

وقالت: “هذا ما يفسّر أن تتجه المصارف إلى الإضراب على رغم من علمها المُسبق بأنه يزيد النقمة الشعبية عليها، لكنّ إداراتها تعتبر أن لا بد من تَجَرُّع الكأس المُرّة، لأن البديل هو استمرار الوضع على ما هو عليه، والذي يعني أن المصارف سوف تبدأ في الإفلاس، الواحد تلو الآخر”.

وأشارت مصادر مصرفية لـ”الجمهورية” إلى أن المواجهة لم تعد تتعلق بمعالجة مشكلة معينة، بمقدار ما أصبحت تتعلق بمصير المصارف والمودعين ومستقبل الاقتصاد.

وقالت: “على الدولة أن تحسم أمرها وتقرر ماذا تريد. إذا واصلت سياسة إدارة الظهر للأزمة، فهذا يعني أنها تسعى عن قصد أو إهمال إلى تدمير القطاع المصرفي. أما إذا كانت لا تريد الوصول إلى هذا الوضع، عليها أن تتحمّل مسؤولياتها وأن تبادر إلى ايجاد حلول جذرية، ليس لمطالب محدّدة تطرحها المصارف، بل أيضًا للأزمة بشموليتها والتي تهدّد مصير الوطن ومستقبله ومستقبل اللبنانيين”.