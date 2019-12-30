المصارف للمواطن: “منعرف شو بدك بس ما رح نعطيك”

نشر حساب مدونة” بلوغ بلدي” في “فايسبوك” مجموعة من الصور لأسماء بعض المصارف، مع إدخال تعديلات على شعاراتها،

لتتناسب مع الوضع الراهن الذي يواجهه المواطن اللبناني جرّاء الإجراءات التعسفية التي تتبعها المصارف بحق المودعين والمواطنين.

ولاقى المنشور الساخر تفاعلاً بين مستخدمي مواقع التواصل، وعبّر كثيرون عن تأييدهم للشعارات الجديدة للمصارف، والتي بينها “بنك الاعتماد، مغلق لكم، بدلاً من قريب لكم”، و”راحة وبسكويت بزيادة عليكم” بدلاً من “راحة البال” الذي يعتمده بنك “لبنان والمهجر”، و”منعرف شو بدك، بس ما رح نعطيك”، لبنك “مجموعة البحر المتوسط”.