المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تابعت معاينة الآبار الارتوازية في منطقة كفرزبد

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ان فرقها تابعت معاينة الآبار الارتوازية في منطقة كفرزبد العقارية، بمؤازرة فصيلة قوى الامن الداخلي في رياق.

وأشارت في بيان، الى أنه “بتاريخ 3 حزيران 2020، قام فريق من المصلحة باستقدام معدات وآليات تابعة لمصلحة الليطاني وانجز اقفال البئر العائدة للسيد علي الساحلي حيث قام الفريق بسد فتحتها وذلك بتلحيم غطاء معدني على رأس القسطل الرئيسي في ارضها، حيث كانت تصب مياه الصرف الصحي، لتصبح بذلك البئر معزولة تماما عن محيطها وبمعزل عن تسرب الصرف الصحي”.

ولفتت الى أن “الفريق عاين ايضا، البئر العائدة للسيد عمر الميس والمحاطة تماما بالصرف الصحي، حيث قام الفريق بردم المياه المحيطة بالاتربة والحجارة حتى تمكن من الوصول الى باب البئر المقفلة اصلا، واكتفى بتلحيم واقفال الباب تماما لمنع استخدامها في ما بعد. وتوجه الفريق بعد ذلك، الى منطقة بر الياس العقارية حيث اختتم مهمته بهدم الغرفة العائدة للسيد عمر الميس، والقائمة في استملاك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني”.