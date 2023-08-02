المطارنة الموارنة: لتحقيق دوليّ في انفجار المرفأ.. ووضع حدّ نهائيّ لتفلت السلاح

استذكر المطارنة الموارنة، إثر اجتماعهم في الديمان برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، “ضحايا انفجار مرفأ بيروت” داعين إلى “رفع التدخل السياسي عن التحقيقات التي يجب أن يستكملها المحقّق العدلي”، مطالبين “بلجنة تقصّي حقائق دولية”.

وشكر الآباء “الموفد الفرنسي جان إيف لودريان على جهوده لمعالجة أزمة انتخاب الرئيس والسير بالإصلاحات المطلوبة”، وتابعوا: “نُلحّ على النواب بالقيام بمسؤولياتهم والحدّ من تمادي الفراغ الرئاسي”.

وتوقف “الآباء بقلق أمام ما تشهده مدينة صيدا ومخيم الفلسطينيين في عين الحلوة من اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين فصائل فلسطينية، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وإلى إقفال المدينة وترويع أهاليها. ويدعون الحكومة والمؤسسات العسكرية والأمنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، تضع حدا نهائيا لتفلت السلاح في المخيم، متمنين العودة إلى الأمن الشرعي وحده”.

وأبدى الآباء ارتياحهم إلى “الحركة السياحية التي يشهدها لبنان هذا الصيف، والتي ترتفع أحجامها أسبوعًا بعد آخر. وإذ يرحبون بالسياح العرب والأجانب، يحيون من صميم القلب لبنانيي الإنتشار، سواء من المحيط العربي أو أوروبا وأفريقيا وأستراليا والاميركيتين، على شهادة محبتهم لوطنهم وتعلقهم به وغيرتهم على خدمة مصالحه، فضلا عما يوفرون له من انتعاش هو في أمس الحاجة إليه في أيامه العصبية”.