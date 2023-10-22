الأثنين 7 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 23 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"المطار مستمر بعمله".. حمية: لا صلاحيات للوزارة بالتدخل في شؤون الـMEA

منذ 32 دقيقة
وزير الأشغال علي حمية

وزير الأشغال علي حمية

A A A
طباعة المقال

لفت وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية لـ”الجديد” إلى أن شركة طيران الشرق الأوسط شركة وطنية نعتز بها لكن لا صلاحيات قانونية للوزارة تسمح بالتدخل في شؤونها، مؤكدا أن مطار رفيق الحريري الدولي مستمرّ في عمله.

وقال إن الحكومة اللبنانية وضعت خطة استباقية لأي عدوان قد يحصل وهذا الأمر يعتبر الأول في تاريخ الدولة اللبنانية، والغاية منها أن نكون على علم من أين نبدأ وأين ننتهي إن حصل أي عدوان.

وأشار حمية إلى أن الخطة التي رسمتها الحكومة بالنسبة للمرافق كمطار رفيق الحريري والمرفأ تنص على عمليات الإخلاء والحماية للموجودين، عدا عن ذلك فإن آلية استمرار هذه المرافق يكون من خلال عملية التمويل.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة التربية
    وزير التربية يمدد إقفال المدارس في المناطق الحدودية الجنوبية
    وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
    عبد الله بو حبيب: حزب الله لن يتدخل في الحرب إلا في هذه الحالة!
    سيارات الصليب الأحمر
    فيديو.. الصليب الأحمر ينجح بسحب جثامين عناصر حزب الله

    الأكثر قراءة

    طيران الشرق الأوسط
    طيران "الشرق الأوسط" يُعلن جدول رحلات الثلاثاء
    تظاهرة في مصر تضامناً مع غزة
    طوفان الأقصى
    فيديو.. متظاهرون في مصر يوجهون رسالة لـ حسن نصرالله!
    نير بركات ونتنياهو
    طوفان الأقصى
    رسالة إسرائيلية من العيار الثقيل لإيران.. "سنمسح ملالي إيران" في هذه الحالة