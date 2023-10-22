"المطار مستمر بعمله".. حمية: لا صلاحيات للوزارة بالتدخل في شؤون الـMEA

لفت وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية لـ”الجديد” إلى أن شركة طيران الشرق الأوسط شركة وطنية نعتز بها لكن لا صلاحيات قانونية للوزارة تسمح بالتدخل في شؤونها، مؤكدا أن مطار رفيق الحريري الدولي مستمرّ في عمله.

وقال إن الحكومة اللبنانية وضعت خطة استباقية لأي عدوان قد يحصل وهذا الأمر يعتبر الأول في تاريخ الدولة اللبنانية، والغاية منها أن نكون على علم من أين نبدأ وأين ننتهي إن حصل أي عدوان.

وأشار حمية إلى أن الخطة التي رسمتها الحكومة بالنسبة للمرافق كمطار رفيق الحريري والمرفأ تنص على عمليات الإخلاء والحماية للموجودين، عدا عن ذلك فإن آلية استمرار هذه المرافق يكون من خلال عملية التمويل.