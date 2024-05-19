المطرانان ابراهيم والصوري يغادران الى يريفان.. والسبب؟

غادر رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم ومتروبوليت زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الارثوذكس المطران انطونيوس الصوري والارشمندريت أرميا عزام، لبنان متوجهين الى العاصمة الارمنية يريفان، تلبية لدعوة من رئيس تجمع الصناعيين في البقاع والمدير العام لمجموعة “غاردينيا غران دور” الاقتصادية نقولا أبو فيصل، لوضع حجر الاساس للقرية اللبنانية Lebanese Village التي باشرت شركة” غاردينيا ارمينيا ” تنفيذها في محيط العاصمة يريفان .

ومن المتوقع أن يجول ابراهيم والصوري، على حقول اشجار الجوز والكستناء والصنوبر التابعة لمزارع غاردينيا وتبركتها ، كذلك لقاء رؤساء الكنيسة الارمنية.