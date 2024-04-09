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المطران ابراهيم يدعو الجميع الى "ضبط النفس"

منذ ساعتين
 رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم

 رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم

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صدر عن المكتب الاعلامي في أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك بيان جاء فيه:

“يدين رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع المطران ابراهيم مخايل ابراهيم ويشجب بشدة عملية القتل الجبانة التي طالت منسق القوات اللبنانية في جبيل الشاب باسكال سليمان، ويصفها بأنها عملية غير إنسانية ومستنكرة بكل ما تحمله هذه الكلمات من معانٍ. كما يعرب عن تضامنه مع أسرة الشهيد، ويطالب الاجهزة المختصة اجراء تحقيق عادل وسريع لكشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة احقاقًا للحق. ويدعو المطران ابراهيم الجميع الى “ضبط النفس”، مؤكدا ثقته بـ”القضاء والجيش والاجهزة الامنية”.

وختم: “أتقدم بالتعزية القلبية من عائلته وأهالي جبيل وحزب القوات اللبنانية وجميع اللبنانيين. المسيح قام. حقا قام”.

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