المطران ضاهر: نأمل أن يعمّ السلام والأمان وتتوقف الحرب في غزة وجنوب لبنان

توجّه رئيس أساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك، المطران ادوار ضاهر، الى اللبنانيين عموما، والمسلمين خصوصا، في لبنان وكل العالم، بأحر التهاني بحلول عيد الفطر السعيد، داعياً أن “يستلهم المسؤولون وجميع اللبنانيين، من هذا العيد وكل الاعياد، دروس التسامح والمحبة والرحمة والتعاطف وحقوق الانسان والاحترام المتبادل والتفاهم والوحدة والتضامن بين كل مكونات المجتمع”.

وأمل أن “يعمّ السلام والامان ربوع المنطقة، وان تتوقف الحرب في غزة وجنوب لبنان، وتتوقف معها عملية قتل الاطفال والشيوخ والنساء وكل الابرياء”، متمنياً أن “يتم انتخاب رئيس للجمهورية لكي تعود عجلة الدولة إلى العمل ويعود الأمل للبنانيين”.

وفي السياق، تعذّرت رؤية هلال شهر شوال في مرصد تمير بالسعودية، وغداً الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان.