المطران عودة استقبل أهالي شهداء فوج اطفاء بيروت

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده قبل ظهر اليوم، وفد أهالي شهداء فوج الإطفاء.

بعد الزيارة تحدث باسم الأهالي السيد جيلبير سعدالله قرعون، فقال: “أحببنا نحن أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت أن نزور سيدنا المطران الياس عوده، لأننا نعلم أنه إنسان شريف ونظيف وكلمته لها وقعها. أتينا من أجل المطالبة أن يكون التحقيق شفافا وأن تذكر الرؤوس الكبيرة المسؤولة قبل الصغيرة والموظفين”.

اضاف:”نريد المسؤولين الكبار عن الانفجار في السجون، كذلك السياسيين الكبار الذين لهم يد في الأمر والذين كانوا يعلمون بالخطر ولم يفعلوا شيئا. سوف نتابع جولتنا وإن شاء الله نصل إلى نتيجة، مع علمنا أننا في بلدنا لا شيء يصل إلى نهايته، لكننا كأهالي شهداء فوج إطفاء بيروت نعمل من أجل العدالة لشهدائنا”.