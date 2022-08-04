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المطران عودة: السطوة السياسية تُعيق عمل القضاء وتمنع العدالة

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 4 - أغسطس - 2022 11:12 صباحًا
المطران عودة

المطران عودة

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أكد المطران الياس عودة خلال ترؤسه جنازاً لراحة نفوس ضحايا انفجار المرفأ أن المسؤولون مشغولون بأنفسهم ومعظم أبنائنا غادروا البلد طلباً لسقف يأويهم أو سعياً وراء عمل يؤمّن لهم حياةً كريمة في بلاد تحتضنهم.

وأضاف: “المسؤولون في الزمن البشري لا يأبهون لخير المواطنين لذلك ندعو الجميع إلى عدم الإتكال على الرؤساء حيث لا خلاص عندهم”.

وتابع: “كيف سيقف المسؤولون أمام منبر الله وبماذا سيُجيبون؟ وكيف يواجهون أولادهم وأحفادهم عندما يسألونهم مَن فجّر بيروت ولماذا؟ بل كيف يوجّهون ضمائرهم؟ سنتان قضتا على جريمة لم يكن أحد ليقبلها لبيروت”.

وأشار إلى أن مقترفو الجريمة ما زالوا يتمتّعون بحريتهم فيما أهل بيروت يُعانون وسنتان ولم يتوصّل القضاء إلى كشف الحقيقة لأنّ السطوة السياسية تُعيق عمله وتمنع العدالة.

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