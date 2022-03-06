الأحد 12 ذو القعدة 1443 ﻫ - 12 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المطران عودة: لماذا لا يستغل شعبنا القوة التغييرية بدلاً من قوة السلاح؟

6 - مارس - 2022
المطران عودة

المطران عودة

A A A
طباعة المقال

أكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أن مشكلتنا بأن البشر يتأثرون برأي الزعماء وأولياء النعمة وينجرون إلى الأحقاد والصراعات والأنانيات، وينسون أنهم بذلك يستعبدون أنفسهم للمخلوق عوض الخالق.

وقال: “في كل بلدان العالم ثمة أحزاب، إلا أن فئات الشعب لا تتصارع بسبب الانتماء الحزبي ولا تتقاتل وتهدد بعضها بعضا، بل نجد أعضاء الأحزاب والمرشحين إلى الانتخابات يتناظرون بالعقل والمنطق، ويتنافسون على خدمة الشعب، والشعب يختار ما يناسبه، مستخدما المنطق والإرادة الحرة والتغييرية في صناديق الإقتراع”.

وأضاف: “في العالم الزعماء يخشون الشعب لا العكس، فلماذا لا يستغل شعبنا القوة التغييرية، بدلا من قوة الجسد والتجريح أو السلاح؟ الوعي مطلوب من الشعب، والخروج من الهاوية التي أوصلنا إليها ذوو السلطة والمال لا يصير إلا باتحاد الشعب حول فكرة وحيدة، هي فكرة الحفاظ على هذا البلد، وطنا لكل أبنائه، وطنا تحكمه القوانين وتسود فيه العدالة والمساواة، فلا تتحكم فئة بأخرى، ولا تفرض جهة مفاهيمها على الآخرين، ولا تقدم فئة ارتباطاتها على المصلحة العامة، ولا تتعدى أي فئة على سيادة الدولة وتصادر قرارها أو تمنع عنها اتخاذ القرارات. من هنا ضرورة وجود رؤية سياسية اقتصادية واضحة، تنطلق من المصلحة العامة، وتطبق دون استنسابية أو انتقائية، ولا تربط مصير لبنان واللبنانيين بأي مصلحة خارجية أو صراعات لا مصلحة لنا فيها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    جولة لوزير الزراعة في فرنسا.. اليكم التفاصيل
    روداكوف: أزمة لبنان جزء كبير منها نتاج عوامل وتأثيرات خارجية
    وزارة الخارجية والمغتربين
    وزارة الخارجية تعزي بضحايا الطائرة المنكوبة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    بعد الارتفاع... دولار السوق السوداء يعاود انخفاضه
    مطار دمشق الدولي
    صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"
    المروحية الإيطالية
    العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!