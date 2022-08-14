الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المطران عودة يحدّد مواصفات الرئيس المقبل... باختصار!

منذ ساعة واحدة
المطران عودة

المطران عودة

A A A
طباعة المقال

دعا متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوكس المطران الياس عودة “مجلس النواب إلى أن يحزم أمره ويلتئم من أجل انتخاب رئيس للجمهورية في المهلة الدستورية المحددة”.

وقال في عظة الأحد: “الرئيس الذي نريده هو رئيس قريب من شعبه، يعي هموم الشعب ويتبنّى أحلامه ويعمل على تحقيقها. عاشق لوطنه، ناذر النفس لخدمته، متخلياً عن ذاته وأنانيته. صاحب هيبة يعيد للدولة هيبتها وسيادتها واستقرارها، ويحسن قيادتها بحكمته وعلمه وخبرته لا بأتباعه. رئيس يعيد للبنان مركزه في قلوب أبنائه أولاً، ثم في محيطه والعالم، يبني مستقبله على ركائز متينة لا تزعزعها أدنى العواصف، صاحب رؤية واضحة وشخصيّة قوية بتواضع، يحسن اختيار وقيادة فريق عمله، يستبق الأحداث ويستشرف المستقبل”.

وأضاف: “شجاع حيث تدعو الحاجة ووديع حيث يجب، لا تحيّز عنده ولا انتماء إلا للبنان، يحترم الدستور والقوانين ولا يتساهل مع من يخالفها، يطبّق المبادئ الديمقراطيّة، يحترم القيم ولا يساوم أو يتنازل عن حقّ. باختصار، نحن بحاجة إلى رئيس متحرّر من أثقال المصالح والارتباطات، يضع مصلحة لبنان نصب عيبيه، ولا يعمل إلا من أجل تحقيقها، فيلتفّ الشعب حوله ويقتدي به”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وليد جنبلاط
    جنبلاط يتموضع في خط الوسط وتشكيك بعبثية حواره مع الحزب
    عباس الحاج حسن
    الحاج حسن: نعاني من أزمة ثقة
    البنك الدولي
    تقريع البنك الدولي للمسؤولين جرس انذار... فصل السياسة عن الاقتصاد!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
    بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بالصور: هذا ما وجد بحساب اللبناني هادي مطر الذي طعن سلمان رشدي!!