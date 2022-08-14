المطران عودة يحدّد مواصفات الرئيس المقبل... باختصار!

دعا متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوكس المطران الياس عودة “مجلس النواب إلى أن يحزم أمره ويلتئم من أجل انتخاب رئيس للجمهورية في المهلة الدستورية المحددة”.

وقال في عظة الأحد: “الرئيس الذي نريده هو رئيس قريب من شعبه، يعي هموم الشعب ويتبنّى أحلامه ويعمل على تحقيقها. عاشق لوطنه، ناذر النفس لخدمته، متخلياً عن ذاته وأنانيته. صاحب هيبة يعيد للدولة هيبتها وسيادتها واستقرارها، ويحسن قيادتها بحكمته وعلمه وخبرته لا بأتباعه. رئيس يعيد للبنان مركزه في قلوب أبنائه أولاً، ثم في محيطه والعالم، يبني مستقبله على ركائز متينة لا تزعزعها أدنى العواصف، صاحب رؤية واضحة وشخصيّة قوية بتواضع، يحسن اختيار وقيادة فريق عمله، يستبق الأحداث ويستشرف المستقبل”.

وأضاف: “شجاع حيث تدعو الحاجة ووديع حيث يجب، لا تحيّز عنده ولا انتماء إلا للبنان، يحترم الدستور والقوانين ولا يتساهل مع من يخالفها، يطبّق المبادئ الديمقراطيّة، يحترم القيم ولا يساوم أو يتنازل عن حقّ. باختصار، نحن بحاجة إلى رئيس متحرّر من أثقال المصالح والارتباطات، يضع مصلحة لبنان نصب عيبيه، ولا يعمل إلا من أجل تحقيقها، فيلتفّ الشعب حوله ويقتدي به”.