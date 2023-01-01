المطران عوده: لو كان التوافق على اسم الـرئيس مطلوباً لما نص الدستور على الانتخاب

أعرب متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الأرثوذكس المطران الياس عوده عن أمله في أن ينتفض النواب على الوضع القائم، ويطالبوا بتطبيق الدستور والشروع بفتح جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، قـادر على أن يعيد للرئاسة دورهــا وهيبتها وقدرتها عــلــى الــتــواصــل والــحــوار وســلــوك طــريــق الــخــلاص، رئــيــس يكون فعلاً رمـز وحدة الوطن وحامي الـدسـتـور.

وسأل عوده:” أي دسـتـور سيحمي؟ ذاك الـذي كـان مـرجـع الـرئـيـس شـهـاب، يلجأ إلـيـه فـي كل الأمـور؟ أم ذاك الـذي انــتــخـب بموجبه الـرئـيـس فـرنـجـيـه بـفـارق صـوت واحـد عــن منافسه؟ أم الـدســتـور الـذي تـلاعـــبــوا بتفسيره وشوهوه؟”.

ورأى أنه لـو كان الـتـوافـق عـلـى اسـم الـرئـيـس مطلوباً لـمـا نـص الدستور عـلـى انــتـخـاب رئـيـس بـل عـلـى تـعــيــيــن رئــيــس.