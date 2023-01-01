الأحد 8 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 1 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المطران عوده: لو كان التوافق على اسم الـرئيس مطلوباً لما نص الدستور على الانتخاب

منذ 5 دقائق
المطران الياس عوده

المطران الياس عوده

A A A
طباعة المقال

أعرب متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الأرثوذكس المطران الياس عوده عن أمله في أن ينتفض النواب على الوضع القائم، ويطالبوا بتطبيق الدستور والشروع بفتح جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، قـادر على أن يعيد للرئاسة دورهــا وهيبتها وقدرتها  عــلــى الــتــواصــل والــحــوار وســلــوك طــريــق الــخــلاص، رئــيــس يكون فعلاً رمـز وحدة الوطن وحامي  الـدسـتـور.

وسأل عوده:” أي دسـتـور سيحمي؟ ذاك الـذي كـان مـرجـع الـرئـيـس شـهـاب، يلجأ إلـيـه فـي كل الأمـور؟ أم ذاك الـذي انــتــخـب بموجبه الـرئـيـس فـرنـجـيـه بـفـارق صـوت واحـد عــن منافسه؟ أم الـدســتـور الـذي تـلاعـــبــوا بتفسيره وشوهوه؟”.

ورأى أنه لـو كان الـتـوافـق عـلـى اسـم الـرئـيـس مطلوباً لـمـا نـص الدستور عـلـى انــتـخـاب رئـيـس بـل عـلـى تـعــيــيــن رئــيــس.

    المزيد من أخبار لبنان

    وليد جنبلاط
    جنبلاط أمضى عطلة الأعياد في مصر: شعرت بفرحة لا مثيل لها ‏
    الصليب الأحمر
    "الصليب الأحمر" يكشف حصيلة إصابات حوادث السير في ليلة رأس السنة
    مطار رفيق الحريري الدولي
    بالصورة ـ رصاصة طائشة تُصيب هاتفه أثناء خروجه من مطار رفيق الحريري

    الأكثر قراءة

    الفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة فضل شاكر
    شيرين وفضل شاكر في سهرة واحدة.. لقاء واتفاق "على ديو"
    نادين الراسي وخطيبها السابق مجد دعبول
    بالصورة: أول تعليق لخطيب نادين الراسي السابق على خبر انفصالهما
    عناصر حزب الله في سوريا
    مقتل قيادي كبير في حزب الله شمال سوريا