المعارضة تبحث عن بديل لمعوّض

أشار النائب أديب عبد المسيح إلى أن “موقف المعارضة ما زال حتى اللحظة متمسكاً بدعم النائب ميشال معوض، وسيصوّتون له في أي جلسة انتخاب رئيس جمهورية يتم تحديدها في الأيام المقبلة، لكن في الوقت نفسه يبحثون عن بديل من بين الأسماء المطروحة، وهي الأسماء نفسها التي طرحها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وهم قائد الجيش العماد جوزف عون والوزير السابق جهاد ازعور والنائب السابق صلاح حنين. لكن لغاية الآن لم تعقد المعارضة اجتماعاً موسعاً لاختيار من بينهم المرشح الأوفر حظاً”.

وعن فحوى اللقاءات الباريسية، كشف عبد المسيح أن “النائب سامي الجميل لمس بالفعل رغبة فرنسية بتبني ترشيح سليمان فرنجية واستعدادهم لدعمه، ما اضطره لرفع السقف عالياً وإبلاغ الفرنسيين رفض الأحزاب المسيحية السير بفرنجية لأنه حليف النظام السوري وتابع لحزب الله”.

وعن توقعاته لإمكانية عقد اجتماع خماسي للدول الداعمة للبنان في وقت قريب، استبعد عبد المسيح ذلك لأن السعودية منشغلة بترتيب الأمور في اليمن والتحضير للقمة العربية، فيما الإدارة الأميركية منشغلة بالحرب في أوكرانيا وفي السودان، وقد سلّموا الملف اللبناني إلى الفرنسيين، وبيان خارجيتها أكد أنها غير مستعجلة لحل الأزمة الرئاسية.

في الخلاصة يبدو أن لبنان لا يزال متروكاً الى حين البتّ في الأولويات الاقليمية، ولكن هذا لا يعني أن اللبنانيين غير قادرين على القيام بخرق ما او على الأقلّ تأهيل أرضية تسمح بانتخاب رئيس جديد.